Cengiz Holding bünyesinde yer alan Cengiz İnşaat tarafından 21 ay önce yapımına başlanan Kuveyt yeni terminal binası tamamlanarak Kuveytli yetkililere teslim edildi.
Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'in mevcut havalimanı terminali uluslararası standartlara uygun olmadığı için ABD'ye direkt uçuş yapılamamasının önündeki engel Türkler tarafından kaldırılmış oldu. 200 milyon dolara yapımı tamamlanan yeni terminal binası, Türk şirketlerin bugüne kadar Kuveyt'te yaptıkları en büyük proje oldu.
Bu projenin referansı ile yeni ihalelere davet alan Cengiz İnşaat, 250 milyon tutarında yeni projeler hayata geçirecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçtiğini belirtti.
Cengiz, şunları kaydetti:
"Dünyada yaptığımız önemli projeler nedeniyle Cengiz İnşaat da ihaleye davet edildi. Hem kısa sürede hem de kaliteli bir iş beklendiği için tercih bizden yana oldu. 200 milyon dolara ihaleyi aldık. Normal şartlarda en az 3 yıl sürecek havalimanını 21 ay gibi kısa sürede tamamlamanın ve teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ve Türk müteahhitlik sektörünün gücünü bir kez daha gösterdik. Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, yeni ihalelere de şirketimizi davet etti. Bunlar arasından kurulacak kentin tüm altyapı işini 160 milyon dolara, 50 kilometrelik otoyol işini de 90 milyon dolara Cengiz İnşaat kazandı."
Cengiz, 4,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 68 bin metrekare olarak planlandığını belirtti.
"KUVEYTLİLER, VİP TERMİNALİ İÇİN CENGİZ İNŞAAT İLE GÖRÜŞÜYOR"
Uğur Cengiz, "Cengiz İnşaat'ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Cengiz İnşaat'ın hızı ve kalitesinden çok etkilenen Kuveytliler, havalimanında planlanan VIP Terminali için de yine Cengiz İnşaat ile görüşüyor. Daha önce yaptığımız Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu." değerlendirmesini yaptı.
Kuveyt'te çalışma koşullarının zorlu olmasında kaynaklı yaşanan gecikmeler bu projede yaşanmadığını kaydeden Cengiz, 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldiğini daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat'ın projeyi 21 ayda tamamladığını belirtti.
Cengiz, "Teslim törenine katılan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, projenin hızı ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e bizzat iletti. Kuveyt'li yetkililer de yaptıkları konuşmalarda pek çok kez memnuniyetlerini dile getirirken, projeden övgüyle bahsettiler." ifadelerini kullandı.
Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Cengiz, Türkiye'nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini kaydetti.
Cengiz, "Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı en büyük baraj projesi olan Azerbaycan'daki Şemkirçay Barajı Türk mühendisleri tarafından projelendirildi. Daha sonra Bosna Hersek'teki otoyol projemizde Türk mühendislerimiz çalıştı. Kısa bir süre öncesine kadar mühendislik hizmeti satın alıyorduk. Şimdi ihraç eder duruma geldik. Kuveyt'te havalimanı yapımı sırasında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90'ı Türkiye'den geldi. bin 800 işçinin de yüzde 60'ını Türkiye'den getirdik. Türk mühendisinin yanı sıra Türk işçisinin disiplini de dünya tarafından öğrenildi." değerlendirmesinde bulundu.
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