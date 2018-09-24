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Türklerin Erasmus'ta tercihi Polonya

Gençlere yeni beceriler kazandıran ve onların farklı ülke ve kültürleri tanımasını sağlayan "Erasmus+" programında Polonya, Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor

24.09.2018 - 16:52 | Güncelleme: AA

Gençlere yeni beceriler kazandırarak, istihdamlarını kolaylaştırmak ve kültürel etkileşimi sağlamak amacıyla farklı bir ülkede, yabancı dil öğrenme ve eğitim imkanı sunan "Erasmus+" programında Polonya, Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre; katılımcı ülkelerdeki ulusal ajanslar vasıtasıyla yürütülen Erasmus+ programı, gençlerin iyi bir eğitim alarak, iş bulma olanaklarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni bakış geliştirmeleri ve yeni dil öğrenmelerini amaçlıyor. Program, okul ve yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve spor çalışmalarını da kapsıyor.

"Leonardo da Vinci" ve "Gençlik" gibi adlarla uygulanan program, AB Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için Erasmus+ başlığı altında uygulanıyor.

Program kapsamında 2004-2016 yıllarında Türkiye’den Polonya’ya 27 binin üzerinde öğrenci gitti.

Erasmus+ programı, farklı bir ülkede, günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ve yeni insanlar tanıyarak, gençlere hayatlarının ilerleyen bölümünde sıkça faydalanacakları önemli beceriler kazandırıyor.

POLONYA'DA EĞİTİM İMKANI

Kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemi vurgulanarak başlatılan ve AB üyesi ile aday ülkelerin yararlandığı Erasmus+ programı, üniversite öğrencilerine Polonya’da da eğitim alma imkanı sunuyor.

Programla birlikte ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak öğrenciler, farklı ülke, insanlar ve kültür tanıyacak olmalarından duydukları heyecan ve mutluluğu, AA muhabirine anlattı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ebru Tutkal, "Yurt dışına ilk defa bu program ile gideceğim. Daha önce hiç ailemden uzakta yaşamadım. Özelikle dilini bilmediğim bir yerde kendi başıma yaşamak çok farklı bir deneyim olacak. İngilizcemi geliştirmek önceliğimdi ancak ülkelerin kültürleriyle, insanlarıyla tanışmak, ülkelerin eğitim alanlarını görmek için de güzel bir fırsat olur diye düşünüyorum. Eğitimin yanında başka ülkeleri de gezmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Polonya'ya daha önce giden arkadaşlarının güzel deneyimler paylaştığını dile getiren Tutkal, coğrafi olarak Avrupa ülkelerine merkezi bir konumda olması sebebiyle de Polonya'yı tercih ettiğini belirtti.

"İNSAN HAYAL ETTİĞİ ŞEYLERİN PEŞİNDEN GİTMELİ"

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gizem Demirsoy da "Polonya hakkında hep güzel şeyler duydum, o sebeple Polonya'yı seçtim. Üçüzüm ve her yere kardeşlerimle birlikte gidiyorum. İlk defa tek başıma bir yere gidecek olmak çok farklı bir duygu. İnsan hayal ettiği şeylerin peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Ben de hayal ettim ve şimdi ise hayalimi gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Başka ülkelerin kültürlerini öğrenmeyi çok istediğini belirten Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Edanur Açıkgöz ise "Daha önce yurt dışına çıkmadığım için biraz heyecanlı ve meraklıyım. Polonya'nın mimari yapısı, kültürel değerlerine merak duyuyorum. Ayrıca İspanya'yı da görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ezgi Koyukan, "Polonya, bahsedildiği gibi ekonomik sebeplerin yanında, kültürü ve tarihi geçmişi açısından beni hep heyecanlandıran bir ülke olmuştu. Avrupa'daki konumu itibarıyla de bana daha fazla gezme fırsatı sunacağını düşünüyorum. Bu programla birlikte, mümkün olduğunca fazla ülkeye gitmek ve gittiğim ülkelerin kültürlerini, tarihlerini öğrenmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

"PROGRAMLA BİRLİKTE VİZYONUM GENİŞLEDİ"

Bir önceki yıl Erasmus+ ile Polonya'da eğitim alan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Hasan Can Altıntop da "Polonya'yı, gittikten sonra bütün önyargıları bir kenara bırakarak, gezerek, görerek yakından tanıdım. Erasmus+ programı vesilesiyle burada bulunduğum süre içinde birçok ülkeyi gezme fırsatım oldu. Programla birlikte vizyonum genişledi, dünyaya bakış açım gerçekten değişti. Daha çok mütevazi olmayı, kendi kendimi idare etmeyi, daha azla yaşamayı, küçük şeylerle mutlu olabilmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Altıntop, yeni dönemde Polonya'ya gidecek öğrencilere, tarihi yerleri, mimari yapıları gezip görmeleri ve kültürel değerleri tanımalarını tavsiyesinde bulundu.

Polonya halkının, yeni kültürleri tanımaya açık, öğrenmeye meraklı, sorgulayan insanlar olduğunu dile getiren TOBB Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Furkan Balcı ise "Ben alanımla ilgili araştırmalar yaparken, yurt dışındaki insanlar neler yapıyor, onların hayalleri ve bakış açıları nerelere uzanıyor bunları merak ediyordum. Bu yüzden Erasmus+ programına başvurarak Polonya'ya gitmek istedim. Tercihimden de oldukça memnun kaldım" şeklinde konuştu.

 

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