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Türkmen öğrencilere Muratpaşa Belediyesi kucak açtı

Muratpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; Irak'ta bulunan Türkmen okullarının öğrencilerine, kucak açtı

06 Ağustos 2018 Pazartesi, 18:59:40 | Güncelleme:

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği ile Türkmen İzcilik Federasyonu’nca, Türkmen öğrenciler için Antalya’da 1 hafta kamp düzenledi. Kampa Muratpaşa Belediyesi evsahipliği yaptı. Irak Türkmeni 43 öğrenci ve 2 öğretmen de katıldı. Öğrenciler anavatanlarını, kendi tarih ve kültürlerini tanıma fırsatı buldu, ayrıca doğal değerleri ve turistik yerleri yakından görme şansı yakaladı.

Muratpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; Irak'ta bulunan Türkmen okullarının öğrencilerine, kucak açtı. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği ve Türkmen İzcilik Federasyonu'nun organizasyonu ile Antalya’ya gelen Türkmen öğrenciler; Muratpaşa Belediyesi Öğrenci yurtlarında kamp yaptı. Kerkük başta olmak üzere Türkmen şehirlerinden gelen öğrenciler; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.



‘TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARLA BAĞIMIZI ASLA KESMEMELİYİZ, GÜÇLENDİRMELİYİZ´

Ziyaret anısına fotoğraf çektirilmesi sırasında; Türkmen öğrencilerden Ömer Beyoğlu, Başkan Uysal’a bir sürpriz yaptı. Beyoğlu; “Siz, bizlere hep destek oluyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz” diyerek, kendi parmağındaki, üzerinde Atatürk fotoğrafı işlenmiş yüzüğü çıkarıp, Başkan Uysal’a hediye etti

Türkmen öğretmen Ömer Beyoğlu’nun sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Ümit Uysal; geçtiğimiz yıl da Tuzhurmatu ve Kerkük’ten gelen Türkmen öğrencileri konuk ettiklerini söyledi. Başkan Uysal; “Türk dünyası ve akraba topluluklarla bağımızı asla kesmememiz, güçlendirmemiz, bize Atatürk’ün vasiyetidir. Atamızın vasiyetine sahip çıkarak, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz hep bir bütünüz. Kerkük’te ki kardeşlerimiz bir şey yaşıyorsa, biz de yaşıyoruz demektir” diye konuştu.



Türkmen İzcilik Federasyonu Genel Başkanı Kazım Kerküklü, Irak Türkleri'ne desteğini esirgemeyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal‘a Irak Türkmenlerinin Bayrağı ve teşekkür plaketi verdi. Irak Türkleri adına da her zaman Irak Türkleri'ne destek veren Ümit Uysal‘a teşekkür plaketini Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu takdim etti.

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