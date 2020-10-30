Türkoğlu'nda Geleneksel Okçuluk Turnuvası yapıldı - KAHRAMANMARAŞ

AA

Turnuva, Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edildi.Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde düzenlenen müsabakalara yaklaşık 50 sporcu katıldı.Yarışmada 4 kategoride yarışarak dereceye giren kemankeşlere ödüllerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, amaçlarının binicilik ve okçuluk sporlarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Mengür, koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını ve yarıştıklarını kaydetti.