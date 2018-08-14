TÜRKONFED'den iş dünyasına birlik çağrısı

TÜRKONFED Yönetim Kurulunun ekonomik ve politik süreç ile ilgili ortak görüşü şöyle;



"Hükümetimizin, yaşanan süreçle ilgili serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde kalarak, ekonomik ve yapısal reformları devam ettirmek yönündeki karar ve inancına desteğimiz tamdır.



"Anadolu iş dünyası ve KOBİ´lerimiz işinin başındadır; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye´nin lokomotif gücü olmaya devam edecektir ve ülkemiz ekonomisinin bu gücünü etkin kullanabilmesi, `sipariş-ödeme-teslimat-tahsilat´ döngüsünün devamlılığıyla gerçekleşecektir.



"KOBİ´lerin ve 40 bine yakın şirketi temsil eden iş insanlarının üye olduğu bir çatı kuruluş olarak, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma evresi yaratmasını önemsiyoruz.



"Orta Vadeli Program´ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, `ortak akıl´la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla iş birliği içinde çalışmaya hazırız."

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