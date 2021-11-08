TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ediyor 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Son olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası TURKOVAC Açık Etiketli Faz-3 Aşı Çalışması Merkezinde, 29’uncu gönüllüye TURKOVAC aşısı yapıldı. Aşılama işleminin ardından açıklamalarda bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Çelikkıran, Gaziantep'te aşı çalışmalarının ekim ayında başladığını belirtti.

"HEDEFİMİZ 6 AYDA 200 GÖNÜLLÜYE ULAŞMAK"

Gaziantep’te TURKOVAC Faz-3 çalışmaları neticesinde 6 ayda 200 gönüllüye ulaşma hedeflerinin olduğunu dile getiren Dr. İbrahim Hali Çelikkıran, vatandaşları gönüllü olmaya davet ederek, "Türkiye genelinde yaklaşık 40 merkezde TURKOVAC Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Ülke geneli yaklaşık 7 bin 400 gönüllü hedefleniyor. Şu anda biz de merkez olarak bugün 29'uncu gönüllümüze aşımızı yaptık. Bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını istiyoruz. Bu anlamda 2 doz SINOVAC aşısı olan ve bunun üzerinden en az 3, en fazla 9 ay geçmiş olan gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz. 18 ile 60 yaş arasındaki tüm gönüllülerimiz, uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dahil edilebilecekler. Gönüllülerimiz 184 ya da e-nabız üzerinden başvuruda bulunabilirler. Gerekli irtibatı en kısa zamanda sağlıyoruz. 6 ay içerisinde merkezimizde İnşallah hedefimiz 200 gönüllüye ulaşmak" diye konuştu.