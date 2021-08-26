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'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında Kayseri'de gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı

'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında Kayseri'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
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AA

Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Covid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Gönüllülerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti: "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşıya TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bunla karşılaştırmış olacağız. Bu konu ile alakalı, vatandaşlarımız aşı çekincesini, kafalarındaki sorunları bir tarafa bıraksınlar. Tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz."

"TÜRK AŞISININ FAZ-3 ÇALIŞMALARINA GELMESİ BENİM İÇİMDE BİR RAHATLIK OLUŞTURDU"

TURKOVAC uygulanan sınıf öğretmeni Murat Dağ (46) da yerli aşı yaptırdığı için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Gönüllü olarak TURKOVAC aşısı yaptırdığını dile getiren Dağ, "Özellikle bu oluşumda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, TURKOVAC aşısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok rahatım. Daha önce aşı olmamamın sebebi tabii ki tereddütler vardı ama Türk aşısının faz-3 çalışmalarına gelmesi benim içimde bir rahatlık oluşturdu." diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Bozbay ise gönüllülerin e-nabız üzerinden başvuru yapabileceğini kaydetti.

TURKOVAC'ın uygulanmasında gönüllülerde önemli 2 kriter aradıklarına değinen Bozbay, şöyle devam etti: "Gönüllülerimiz e-nabız üzerinden gönüllük başvurusu yaptıktan sonra, bizim sistemimize bu başvurulur düşüyor. Tarafımızca gönüllere randevu verilmek üzere ulaşılıyor. Aşı çalışmasına katılmak için aradığımız en önemli iki özellikten birincisi koronavirüs geçirmemiş olması, ikincisi herhangi bir koronavirüs aşısı olmamış olmak. Onun dışında alerji durumu, kronik hastalıkların öyküsü, ilaç kullanımı gibi durumlar ilk vizitemizde hemşire ve doktorlar tarafından değerlendirilip, kişinin çalışmaya uygunluğu belirlenmiş oluyor."

Bozbay, aşı uygulanan gönüllüleri 6 gün boyunca telefonla arayarak takip ettiklerini ve 28. günde ikinci dozu uyguladıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de TURKOVAC'ın Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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