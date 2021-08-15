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Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşıda son durum...

Yerli aşı ile ilgili son durum gündem oldu. Gerek biontech gerek sinovac aşısı olabilen milyonlarca vatandaş, yerli aşının ne zaman ve hangi tarihte çıkacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte yerli aşı Turkovac'ta son durum...

Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşıda son durum...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC" çalışmaları devam ediyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde denenen aşı çalışmalarının biteceği tarih belli oldu.

FAZ 3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde." diye konuştu.

İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, "İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.

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