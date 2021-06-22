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Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Yerli aşı Turkovac özellikleri neler? Turkovac yan etkiler...

Yerli aşı Turkovac bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan. Henüz ne zaman uygulanmaya başlanacağı bilinmeyen Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları ise başladı. İşte yerli aşı Turkovac ile ilgili önemli bilgiler...

Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Yerli aşı Turkovac özellikleri neler? Turkovac yan etkiler...

Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yerli aşının adı ve çalışmalar hakkındaki son durum belli oldu. İşte Turkovac adı verilen aşı ile ilgili merak edilenler...

YERLİ AŞININ İSMİ TURKOVAC

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

İşte faz 3 çalışmalarına dair bilgiler;

FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

25 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLIYOR

Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

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