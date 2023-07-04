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TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan'dan Habertürk'e açıklamalar

TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan'dan Habertürk'e açıklamalar

TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan'dan Habertürk'e açıklamalar şöyle:

Biz 3 sene önce ortaya hedef koyduk. Dedik ki, '2023 seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki seçimlere HDP ve birtakım bölücü emellere sahip siyasiler, seçilecek Cumhurbaşkanlığı üzerinden etkili olup, bunu baskı üzerinden uygulayıp, örneğin Suriye'deki yapılanmada Cumhurbaşkanının kararlarını etkilemeye çalışacaklardır'. HDP ve türevleri 2023 seçimlerinde kilit olmak istiyorlardı. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Biz bunu bozabiliriz diye düşündük. Türkiye'de siyaset çok pahalı bir iş. Geniş koalisyonların bir araya gelmesiyle neticeye varabiliyor. Yüzde 50+1 almak kadar önemli bir şey var, o da kilit olmak. 3 sene önce bir yerel kanala, İzmir'de şu mesajı verdik; "Eğer Türk milliyetçisi bir isim aday olursa biz aday olmayacağız, kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Yok eğer çıkmaz ise, sol ve muhafazakar kitlenin arasında bir yarış olacaksa, her iki taraf da Türk milliyetçilerini kendi arkalarında yedek güç olarak görecekse, buna itiraz edeceğiz ve çıkıp aday olacağız" dedik. Zafer Partisi başta olmak üzere oturduk, konuştuk ve ittifak oluşturduk. Son 1,5 ay kala bağımsız adaylığımız ittifak adaylığına dönüştü. 3 sene önce HDP'yi kilit olmaktan çıkarıp biz olacağız dedik. HDP başarısız olduğunu ifade etti. Türk milliyetçileri kilit olmasaydı HDP kilit olacaktı. Türk milliyetçileri bu seçime damga vuracak dedik ve damga vurdu. Belirleyen olacağız dedik ve oldu.

"SEÇİMİ İKİNCİ TURA BİZ BIRAKTIK"

Biz ifade ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. İkinci turun belirleyicisi olduk, HDP'yi belirleyici olmaktan çıkaracağız dedik. Biz tarafsız kalacağız demedik. Oturup, düşündük, tartıştık. Arkadaşlarımızla, tabanımızla istişare ettik. Biz geleceğe dönük de siyaset yapmak istiyoruz. Millet İttifakı'nda ben geleceğe dönük siyasi yatırım yapamam. Bana ne CHP tabanı ne de HDP tabanı oy verir. Sağ siyaset Cumhur İttifakı'nda. Kısıtlı imkanlarla ulaşabilecek en başarılı noktaya ulaştık. Benden daha fazla üzerinde mutabakat sağlanan bir aday olsaydı ben çekilirdim. Ben Türk siyasetinde milliyetçilerin örselenmesini, ikinci planda kalmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Birkaç partiye bölünmesini de doğru bulmadım. Ben Türk siyasetinin daha milliyetçi bir noktada olmasını istedim. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım, siyasette geleceğe dönük çalışmalarımı devam ettirirdim. Seçimin sonucu değiştir. Seçim 1. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde biterdi. Seçime ikinci tura biz bıraktık. Kaderin cilvesine bakın ki beni daha çok CHP'liler linç ediyor. Ben Muharrem İnce gibi sizin sizin kumpaslarıyla çekilseydim seçim zaten birinci turda bitecekti. Hiç mi siyasetten anlamıyor bunlar. Öyle tehditler, saldırılar aldım ki, bazı şeyleri söylemek istemiyorum.

"SİNAN OĞAN GÜNDELİK SİYASETÇİ DEĞİL"


Birinci turda seçimin bitmesini bizim adaylığımız engellemiş olmasına rağmen AK Parti cenahından bir eleştiri almadım. Önceden anlaşmış falan da değiliz. Normalde Cumhur İttifakı'nın beni linçlemesi lazımdı. Beni seçimin ikinci turda bir şans daha kazanan Millet İttifakı linçliyor. Sinan Oğan gündelik siyasetçi değildir; Sinan Oğan devlet adamıdır. AK Parti'den, CHP'den davet geldi gitmedim. İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne gidebilirdim. Önümüzde devleti krize sokmayla ilgili bir sıkıntı vardı. Biz bütün imkanlarımızla yüklenip Millet İttifakı'nı kazandırsaydık, o zaman ne olacaktı? Parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nda olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu bütçeyi Meclis'e gönderdi, reddedildi ne olacaktı? Kriz. Dolar ertesi gün 50 lira olacaktı. Biz dün ne söylüyorsak bugün farklı bir şey söylemiyoruz. Cumhur İttifakı ile koltuk pazarlığı yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza önşartsız gittim. İlkeler bazında konuştuk. Hepsi de birer ikişer gerçekleşiyor. 20 senedir eleştirdiğimiz iktidarla bu ülkenin istikrarsızlığa sürüklenmemesi adına karar vermişsek bu tamamıyla ülkem krize girmesin diye.

Ayrıntılar geliyor....

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