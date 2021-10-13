Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

AA

Türkşeker'in 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, Türkşeker'in, kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği duyuruldu.

Açıklamaya göre, 2021-2022 kampanya döneminde, şeker sanayisinin ilk şekerini 14 Eylül'de üreterek yeni ambalajı ile buluşturan Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek, üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

Son 2 yılda küspe, melas ve etil alkol başta olmak üzere birçok yan üründe paketleme ve satış stratejileri ile hamle yapan ve şeker üretiminde sektör lideri olan Türkşeker, gelecek günlerde 1 kg, 3 kg, 5 kg'lık paket şeker, küp ve stick şeker çeşitleriyle raflarda da sektör lideri olmayı hedefliyor.