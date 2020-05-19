TÜRKSOY’lu gençler okudukları şiirle, 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı - ANKARA

AA

Altaylar’dan Balkanlar’a farklı ülke ve bölgelerden gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama mesajı hazırladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinden devam ettiren gençler, bu videoda Türkiyeli kardeşlerinin bayramını kutladı.TÜRKSOY’un dünya genelinde düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine aktif katılan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kırım, Tataristan, Saha-Yakut, Kabardin-Balkar bölgelerinden 13 genç sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yazılan “Türk Dünyası Gençleri Ele Ele” şiirini hep birlikte okudu.TÜRKSOY’un önderliğinde hazırlanan kutlamada, Türk dünyasının birlik ve kardeşliğine vurgu yapıldı.Kutlamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku'nda söylediği "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır" ve İsmail Gaspıralı’nın "Dilde, fikirde, işte birlik" sözlerine de atıf yapılarak, 19 Mayıs coşkusu Türk dünyası gençleri arasında paylaşıldı.- TÜRKSOYTürk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri, TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katıldı.TÜRKSOY, kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.