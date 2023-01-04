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Ankara'da 600 bininci motorunu üretti

TürkTraktör, 600 bininci motor üretimini gerçekleştirdiğini bildirdi. TürkTraktör’ün Ankara fabrikasında gerçekleşen törende konuşan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, "İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha kısa sürede ürettik" dedi

TürkTraktör 600 bininci motorunu üretti
HABERTURK.COM

Yerli traktör üreticisi TürkTraktör, 600 bininci motorunu üretti. Şirketin 600 bininci motoru, Ankara Fabrikası’nda bantlardan indi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki tesiste motor bloğu, krank mili, silindir kafası, tüm gövde kutuları, hidrolik kaldırıcı parçaları, diferansiyel kutusu, fren sistemi, birçok çeşit aks, şaft ve dişliler, ön ve son ısıl işlemler üretiliyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, 600 binici motor için düzenlenen törende, "Traktörün kalbi olarak nitelendirebileceğimiz motor üretiminde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Ankara’daki fabrikamızda 600 bininci motor üretimimizi gerçekleştirdik. İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha kısa sürede ürettik" dedi.

TürkTraktör’ün ilk motor üretimini 1994’te gerçekleştirdiğini belirten TürkTraktör Endüstriyel Operasyonlar İş Lideri Nebi Doğan Özdöngül ise, "TürkTraktör olarak ilk motor üretimimizi 28 yıl önce, 1994 yılında gerçekleştirdik. 2003 yılında 100 bininci motoru banttan indirdik. 2019 yılına geldiğimizde, 500 bininci motoru ürettik. Üretilen toplam motor adedimizi 2022 yılında 600 bine ulaştırdık. Birçok farklı emisyon seviyesine sahip, 48 beygirden 120 beygire kadar 3 ve 4 silindirli motorları müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda kendileri ile buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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