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TürkTraktör ve WTECH'den güç birliği

TürkTraktör, Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) ile, 'Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon' isimli bir projede işbirliğine gitti. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, projesinin amacının genç kadınların geleceğin teknolojisinde söz sahibi olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı

TürkTraktör ve WTECH'den güç birliği
HABERTURK.COM

TürkTraktör, Koç Holding'in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında yeni bir iş birliğine gitti.

Bu kapsamda, TürkTraktör'ün Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon Projesi'nde Teknolojide Kadın Derneği (WTECH)'in desteğiyle, önümüzdeki bir yıl içerisinde üniversite öğrencilerine teknoloji ve inovasyon konularında vizyon eğitimleri verilecek.

TürkTraktör'ün 68 yıllık tarihi boyunca toplumsal fayda projelerine her zaman önem verdiğine dikkat çeken TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon" projesinin amacının genç kadınların geleceğin teknolojisinde söz sahibi olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde yapılacak güçlü bir çalışmayla 2025-2030 yılları arasında Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında ihtiyaç duyacağı yetkin ve uzman insan kaynağının içinde kadınların eşit oranda yer alabilmesi adına değerli bir adım attıklarını belirten Özüner, "Ürün ve hizmetlerimizle bir yandan tarımı ve şehirleri dönüştürerek geleceğe hazırlarken, diğer taraftan toplumun dönüşümünde etki yaratacak projeler geliştiriyoruz" dedi.

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise, "Teknolojide Kadın Derneği olarak TürkTraktör iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz 'Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon' projemiz ile, 4000 üniversite öğrencisi genç kızımızın teknoloji okuryazarı olmalarına katkı sağlamayı, özellikle dönüştüren teknolojiler konularında vizyon ve bilgilerini geliştirmeyi ve sonrasında da bir bölümünü yetenek odaklı uzmanlaştırmayı ve mezuniyetleri sonrası staj imkanlarıyla teknolojide uzman ve güçlü birer birey olarak istihdama katılabilmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

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