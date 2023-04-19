Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'nde yuva kuran, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan telli turnalar, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüntülendi.