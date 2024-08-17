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        Haberler Gündem Çevre Turnalar da bölgeyi terk etti! | Son dakika haberleri

        Tamamen kurudu kurudu, turnalar da bölgeyi terk etti!

        Sivas'ta başta angut ve turnaların üreme yeri olarak bilinen, göçmen kuşların da uğrak noktası olan Bingöl Gölü tamamen kurudu. Yüzeyinde tuz tabakası oluşan gölün bulunduğu bölgeyi turnalar da terk etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Bingöl Gölü, angut ve turnalara ev sahipliği yapan bir yerdi. Ama son zamanlardaki kurumalar neticesinde çok nadir türlerin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ise tamamen tükendiğini görmekteyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:03
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        Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını yanındaki Bingöl köyünden alan Bingöl Gölü, başta angut ve turnaların üreme yeri, göçmen kuşların da uğrak noktası olarak biliniyor.

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        Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve yağış azlığı nedeniyle göl tamamen kurudu.

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        Kuruyan göl çevresinde göçmen kuşların da azaldığı görüldü.

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        Daha önce çok sayıda turnanın olduğu gölde kuruma sonrası sadece 2 turnanın gezindiği görüldü. Göl yüzeyinin ise tuz tabakası ile kaplandığı gözlendi.

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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Hem turna hem de angut türü olarak Sivas’ımızın bu konuda çok büyük ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Hatta göçmen kuşlarında uğrak yeri olarak biliyoruz. Küresel ısınma dediğimiz vaka tamamıyla ülkemizi etkisi altına almış durumdadır. Bu da göçmen kuşlar için elverişsiz ortamların oluşmasına neden oluyor" dedi

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        Dr. Fatih Kartal, "Yağış azlığı nedeniyle su kaynaklarının tükenmesi, göçmen kuşların azalmasına sebep oldu. Özellikle Bingöl Gölü, angut ve turnalara ev sahipliği yapan bir yerdi. Ama son zamanlardaki kurumalar neticesinde çok nadir türlerin olduğunu görüyoruz. Bu yıl ise tamamen tükendiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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