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İstanbul'da önceki gün taksiciler ile turizm taşımacılığı yapan şirket sürücüleri arasında gerginlik yaşanması, turizm sektörünün gündemine yerleşti.

Öyle ki, önceki gün Esenyurt'ta turist taşıyan bir şirket aracının önü taksiler tarafından kesilmiş ve taksiciler turizm taşımacılığı yapan aracın evraklarını kontrol etmişti.

Tartışmanın karakola taşınmasının ardından ise bir grup taksici ile turizm şirketi çalışanları arasında arbede çıkmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB),yaşananların turizme zarar verdiğini bildirdi.

'ÜLKE İMAJINA ZARAR VERİYOR'

TÜRSAB açıklamasında, "İstanbul’da son günlerde seyahat acentalarına karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışlar turizmcilerden çok turizme, bir başka deyişle ülkemize zarar veriyor. Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentası çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkânsız zararlara yol açmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, taşıma hizmetinin organize seyahatin bir parçası olduğu vurgulanarak, "Turizm faaliyetleri içinde ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir. Seyahat acentalarının müşterilerine sundukları taşıma hizmeti organize seyahatin bir parçası olup salt taşımadan ibaret bir hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle taksi hizmeti alacak kişilere sunulan alternatif taşıma hizmeti gibi değerlendirilemez. Seyahat acentaları tarafından sunulan transfer ve tur kapsamındaki taşıma faaliyetinin tabi olduğu mevzuat, standart ve kurallar mevcut olup, bu hizmet organize bir faaliyet olarak turiste sunulur. Ancak, maalesef bu konuda bazı taksiciler gibi başka makamlarca da bu konuda hatalı uygulama örnekleri sıkça karşımıza çıkmaya devam etmekte, bir an önce çözüm kavuşturulmadığı takdirde ülkenin geleceği olarak kabul edilen turizm sektörü bu nedenle büyük kan kaybına uğrayacaktır" denildi.

'YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Yetkilileri konuya el atmaya davet eden TÜRSAB, "Bu hususlar, turizmin otoritesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecek çalışmalarla önlenmelidir. Bakanlığımızın bir an önce bu konuya sahip çıkarak seyahat acentalarının faaliyetlerini güvenle yapabilmelerini sağlaması, başta emniyet teşkilatı olmak üzere ilgili birimleri bu konuda bilgilendirmesi doğal olarak en büyük beklentimizdir. İstanbul’da turizme büyük darbe vuran bu olayların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer makamlarca alınacak önlemlerle daha fazla zarar vermeden bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acentaları adına talebimizdir" talebinde bulundu.