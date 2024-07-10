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        Haberler Bilgi Gündem TUS 2. dönem son başvuru günü bugün! 2024 TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor? ÖSYM TUS başvuru ekranı

        TUS 2. dönem son başvuru günü bugün! 2024 TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor?

        Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği TUS 2. dönem sınavına kısa zaman kaldı. Bugün TUS 2. dönem sınavı için son başvuru günü. Adaylar başvuruları kaçırmamak adına bugün başvurularını tamamlamalı. Aynı zamanda STS Tıp sınavı için de son başvurular bugün alınacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:25
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        STS Tıp Doktorluğu ve TUS sınavları için son başvurular bugün alınıyor. Aylar süren heyecanlı bekleyişin ardından adayların bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki başvurular nereden yapılacak, sınav ne zaman? İşte detaylar!

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        2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        3 Temmuz 2024'te TUS 2. dönem için başvurular alınmaya başlandı.

        7 gün süren başvurular bugün sona eriyor. Adayların başvuru sürecini kaçırmamak için bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor.

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        3

        TUS/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        4

        2024-STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

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        2024-STS TIP DOKTORLUĞU SON BAŞVURU GÜNÜ BUGÜN!

        2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı için de son başvurular bugün alınıyor. Başvuruları kaçırmak istemeyen adayların bugün başvurularını tamamlaması gerekiyor.

        STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

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