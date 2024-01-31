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        Haberler Gündem TUS başvuru 2024 ekranı: ÖSYM kılavuzu ile TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

        TUS başvuruları nasıl yapılır! ÖSYM kılavuzu ile 2024 TUS/1 başvuru ücreti ne kadar?

        TUS başvuru süreci bugün başlıyor. Adaylar, TUS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. İşte, 2024 TUS başvuru ücreti ve tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:05
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        TUS sınavı binlerce yeni mezun olmuş doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

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        TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

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        TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularına ilişkin detayları belirleyecek kılavuz henüz yayımlanmadı.TUS/1 başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz. Ayrıca gelişmeleri ÖSYM AİS ekranından takip edebilirsiniz:

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TUS BAŞVURU ÜCRETİ

        2024-TUS 1.dönem başvuru ücreti henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl TUS Temel Tıp Bilimleri ile Kilinik Tıp Bilimleri başvuru ücretleri 450 TL olarak belirlenmişti. Kılavuz paylaşıldığında yeni başvuru ücretlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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        2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

        TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 günü erişime açılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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