Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TUS sınavı kaç soru, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? TUS/1 sınavı giriş belgesi sorgula!

        TUS ne zaman? ÖSYM ile 2024 TUS sınavı kaç soru, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?

        ÖSYM TUS sınav saati, günü, süresi ve sınav giriş belgesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta uygulanacak. TUS/1 sınavına girecek adaylar 31 Ocak- 8 Şubat 2024 Perşembe günü arasında başvurularını yapmıştı. Sınav süresi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler ise 2024 TUS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖSYM TUS 1. dönem sınavı kaç saat sürecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte TUS/1 sınav saati, süresi ve giriş belgesi hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 19:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TUS sınavı için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında TUS/1 sınav günü ve saati belli oldu. 2024 TUS sınav tarihi, saati, dakikası, soru dağılımı gibi bilgiler TIP fakültesi mezunları tarafından merakla sorgulanıyor. ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta yapılacak. Peki TUS ne zaman? ÖSYM ile 2024 TUS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? TUS/1 sınav saati, süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        2

        TUS SINAVI NE ZAMAN?

        TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Buna göre; TUS sınavı 17 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

        TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        2024 yılının ilk TUS sınavının soru sayısı, dakika süresi belli oldu.

        Buna göre; 2024 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

        3

        TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

        Sınav yerlerine ulaşmak isteyenler adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir:

        TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TUS sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

        4

        ÖSYM DUYURUSU

        TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

        17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Mart 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

        Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro