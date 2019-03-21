TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınav (STS Tıp Doktorluğu) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 24 Şubat 2019'da gerçekleşen TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavının soruları ve cevap anahtarları 26 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştı. Adaylar da verdikleri cevaplara göre, puanlarını tahmin etmişlerdi. Kesin sonuçları ise ÖSYM bugün açıklayacak.

TUS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2019 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları, ÖSYM'nin 2019 takvimine göre bugün açıklanacak. Ancak ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapmadı. 2019 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde olacak.

SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.