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        Haberler Bilgi Yaşam TUS sonuçları açıklandı mı? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 2. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

        TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024 TUS 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları Eylül ayında ilan edilecek. Bu sebeple söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:23
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        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024 TUS 2. Dönem), 18 Ağutos’ta gerçekleştirildi. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte adaylar ‘’TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Ham puan hesaplaması, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak yapılacak. İşte, ÖSYM ile 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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        TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024 TUS 2. Dönem), 18 Ağutos 2024 tarihinde düzenlendi.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takviminde TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

        Buna göre, TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.

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        2024 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

        2024 TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

        4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

        Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

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        Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

        • Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

        Ağırlıklı K Puanı

        TTBT Standart Puanı: 0,4

        KTBT Standart Puanı: 0,6

        Ağırlıklı T Puanı

        TTBT Standart Puanı: 0,6

        KTBT Standart Puanı: 0,4

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        • Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

        Ağırlıklı T Puanı

        TTBT Standart Puanı: 1

        KTBT Standart Puanı: -

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        TUS NEDİR?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

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