TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 4 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları adayların erişimine açıldı. Tıp fakültesi mezunu olup uzman olmak için sınava katılan binlerce aday ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 2022 2.dönem TUS sınav sonuçları ve soru-cevap kitapçığı detayları...