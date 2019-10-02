TUSAD'ın ev sahipliğinde Sultanahmet'te bir otelde düzenlenen Ortadoğu turizmi sezon değerlendirme toplantısında konuşan Bayram, Türkiye'nin potansiyeline inanarak çıktıkları yolda bir yandan turizm iş insanlarının arasındaki bağı güçlendirirken diğer yandan da turizm iş birlikleri ve ticari diplomasi hamlelerini sürdürdüklerini söyledi.

Turizm bereketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve samimiyeti ile çok üst seviyelere çıktığını belirten Bayram, kişi başı ortalama 800 dolar seviyesinde çıkan Ortadoğu turizminin, Türkiye'de başta lisanı Arapça olmak üzere ciddi bir şekilde istihdam ortamı oluşturduğunu vurguladı.

"Ortadoğu turizmi, ihracat demektir." ifadesini kullanan Bayram, 2003 yılında milyon dolar seviyesinde olan ticaretin, turizm ilişkisi sayesinde milyar dolar seviyesine çıktığına dikkati çekti.

"İBB 9+1 ARAÇLARA YOL BELGESİ VERMEMEKLE KORSANLA BAŞ EDEMEZ"

Turizmde konfor ve kaliteden bahsedilen, hedeflerin çok yüksek olduğu bu dönemde Türkiye'de en çok turistin giriş yaptığı şehir olan İstanbul'da turizm yaşam kültürünün çok iyi bir seviyede olmadığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"İstanbul'da korsan taşımacılıkla olan mücadele turizmi olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Uzun zamandan beri Uber korsan taşımacılığına karşı olduğumuzu, turizmde taşımacılık fiyatlarının ve kalitesinin düşmesine sebep olduğunu defalarca söyledik. Korsanla mücadele ederken ifrat ile tefrite düşmeden denetlemelerin yapılması gerekmektedir. Misafirlerimizin tur ve transferlerini VİP araçlarla yapmaktayız. Uber XL araçları sistemden çıkardığı halde gerçek turizm araçları halen sıkıntı yaşamaktadırlar. Dün olduğu gibi bugün de şehir için taşımacılık sektörünün iyi yönetilememesi turizm seyahat acentalarına zarar veriyor."

Bayram, İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenerek, "İBB 9+1 araçlara yol belgesi vermemekle korsanla baş edemez. En kısa zamanda yol belgemizi istiyoruz. Lütfen Ortadoğu turizmine sahip çıkın. Bizleri mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.

"KORSAN MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Yoncakaya Derneği (YONDER) Başkanı Metin Diyar da gündemlerindeki en büyük sorun olan korsan taşımacılık konusunun kendilerini son günlerde oldukça üzdüğünü ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vermediği yol belgesi yüzünden araçlarının bağlandığını ileri süren Diyar, acentaların müşterisine araç yollayamadığını söyledi.

İstanbul'un Avrupa'nın en stratejik lokasyonuna sahip turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Diyar, "Kongre ve fuarlara gelen iş adamlarına maalesef araç yollayamıyoruz. Misafirlerimi getiriyoruz, rezervasyon yapıyoruz ama 'Sen taşıyamazsın' diyorlar. Korsan muamelesi görüyoruz. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür. Turizme faydalı hizmetlerde bulunuruz." diye konuştu.

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) Başkanı Ahmet Kırk ise Ortadoğu'dan turist getiren turizm acentalarının önceleri 8+1, 9+1, şimdi ise 13+1 sorunu yaşadığını anlattı.

Turizm acentalarının yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda, İstanbul turizmindeki sorunlar ve turizm acentelerinin yaşadığı sıkıntılar da ele alındı.