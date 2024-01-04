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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSEDAD'dan çiğ süt için fiyat önerisi - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSEDAD'dan çiğ süt için fiyat önerisi

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt üretim maliyetini 31 Aralık 2023 itibariyle 14,80 TL/lt olarak hesapladı. Bu maliyete ortalama yüzde 20 kar eklendiğinde 1 litre çiğ sütün en az 17 lira 76 kuruşa satılması gerektiği belirtildi. Ulusal Süt Konseyi, son olarak 1 Ağustos itibariyle çiğ inek sütü tavsiye fiyatının destek hariç 11 lira 50 kuruş olduğunu açıklamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:34
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        TÜSEDAD'dan çiğ süt için fiyat önerisi
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        TÜSEDAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Derneğimiz her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak çiğ süt üretim maliyetini 31 Aralık 2023 itibariyle 14,80 TL/lt olarak hesaplamıştır.

        Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile açıklanması önerilmektedir.

        Buna göre Ocak ayından itibaren çiğ süt satış fiyatı 17,76 TL/lt’nin altında olmamalıdır. Ulusal Süt Konseyimizin biran önce sektör paydaşları ile toplanıp kararını açıklaması süt ve et sektörümüzün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir."

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