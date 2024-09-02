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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSEDAD: Süt tozuna yönelik spekülasyon yapılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSEDAD: Süt tozuna yönelik spekülasyon yapılıyor

        TÜSEDAD, birkaç gündür basında 'süt tozu regülasyonu durduruldu' şeklinde haberlerin yer alması üzerine açıklama yayınladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen TÜSEDAD, "Süt tozu regülasyonu devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:14
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        "Süt tozuna yönelik spekülasyon yapılıyor"
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        TÜSEDAD, birkaç gündür medyada yer alan "süt tozu regülasyonu durduruldu" şeklinde haberlerin yer alması üzerine açıklama yayınladı.

        Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen TÜSEDAD, "Süt tozu regülasyonu devam ediyor" açıklamasında bulundu.

        TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere; çiğ süt alım fiyatlarının son dönemde süt sanayicisi tarafından talepte yaşadıkları sıkıntıları sebep göstererek düşürme politikasına yönelmeleri akabinde, Yönetim Kurulumuzun bakan seviyesinde yaptığı görüşmeler ve girişimler de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tip Sözleşmeler kapsamında üreticimizin yasal haklarını savunmaları yönünde girişimler başlatılmıştır. Atılan bu önemli adımdan önce ise tüm dünyada sıklıkla ve başarıyla uygulanan, devletin çiğ süt fiyatlarının düşmemesi için süt tozu alımı yapması (süt tozu regülasyonu) devreye alınmıştır. Son günlerde çeşitli basın kuruluşlarında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ESK aracılığıyla uygulamaya koyduğu süt tozu regülasyonunun durdurulduğu haberleri çıkmaktadır. Bu haberler tamamen asılsız olup regülasyon 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir" denildi.

        TÜSEDAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan bu uygulamada esas; bölgesinde süt fiyatının düşürülmesi ile karşı karşıya olan birlik ve kooperatiflerin Tarım İl Müdürlüklerine, o il için süt tozu kotası talebi yapmaları ile başlamakta ve merkez teşkilat bahsi geçen birlik ve kooperatiflere topladıkları süt miktarına bağlı olarak il için toplam kotayı dağıtması şeklindedir. Bu aşamada ESK devreye girerek o bölgeye en yakın süt tozu üretim tesisi ile görüşerek sütü süt tozu üretimi için yönlendirmektedir. Bu uygulamada çiğ sütün alım fiyatında USK tarafından belirtilen %3,6 yağlı ve % 3,2 proteinli sıcak süt için tavsiye fiyatı 14,65 TL/litre’dir. Bu, üreticinin eline geçecek miktar olup, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Ayrıca baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ±22 kuruş fark uygulanacaktır. Açıkladığımız bu bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teyit edilmiştir. Bu nedenle basında çıkan süt tozu regülasyonu kaldırıldı haberlerine itibar etmemenizi önemle duyururuz."

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