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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), süt ve et sektöründeki son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, süt ve et sektörünün gidişatının kaygı verici olduğu belirtilirken, "Biz üreticiler olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zinciri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız" denildi.

Tüketicinin et ve süt bulmakta zorlanabileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, "İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşük ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketiciler de et ve süt bulmakta zorlanacaktır" ifadesi yer aldı.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, 8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatının 4.70 TL/litre olarak belirlendiğini belirterek, "Maliyet hesapları yapılırken Ekim sonu maliyetleri temel alınmıştı. 1 Kasım tarihinden bu güne yem maliyetleri yüzde 53 arttı. 1 litre sürü 5.5 TL'nin üzerinde mal edip 4.70 TL'ye satmak sürdürülebilir değil. Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz" çağrısında bulunuldu.