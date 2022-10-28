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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESIAD) iş birliği ile düzenlenen İş İnsanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yeni dönem içine girildiğini kaydeden Orhan Turan, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hem ülkemiz, hem de dünyamız açısından önemli değişimlere gebe olabilecek küresel bir ekonomik ortam içerisinde, konumumuzu ve geleceğimizi belirlememiz gerekecek. Günümüzün tahlilinde küresel ekonomiyi durgunluk, enflasyon ve istikrar arasındaki hassas denge ile tanımlayabiliriz. Ekonomik aktivitenin son üç yılda tecrübe ettiği şoklar neticesinde, dünyada ve ülkemizde ekonominin yavaşladığı yeni bir dönem içerisine giriyoruz" dedi.

Ekonomiler henüz pandeminin etkilerinden sıyrılmamışken, Rusya-Ukrayna savaşının farklı kanallar üzerinden tetiklediği şoklara maruz kaldığını söyleyen Turan, "Öne çıkan enerji arzı problemi, Avrupa ekonomisi için koşulları fazlasıyla zorlaştırırken, ABD tarafında ise yüksek enflasyon öncelikli konu başlığı haline geldi" ifadelerini kullandı.

'GLOBAL EKONOMİ SINAYICI HALE GELİYOR'

Global ekonomide üç temel konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Turan, "Avrupa’daki olası resesyon ve ihracatımıza yansıması. Asya’nın ve özellikle Çin’in hızlı yavaşlaması. Ve en önemlisi ABD Merkez Bankası başta olmak üzere tüm merkez bankalarının fiyat istikrarını önceliklendirdiği para politikasının sıkılaştığı süreç. Bu süreç beraberinde doların güçlenmesini de getiriyor. Dünyada nakde, dolara erişim zorlaşıyor, pahalı hale geliyor ve büyümenin finansmanı zorlaşıyor. Artık global ekonomi Türkiye perspektifinden baktığımızda, destekleyici değil aksine son derece sınayıcı hale geliyor" dedi.

Geçtiğimiz dönemde pandeminin etkilerini hafifletmeye çalışan para politikalarının, günümüzde enflasyon ile mücadele için yoğun bir biçimde kullanıldığını anlatan Turan, "Para politikasının sadece genişleyici değil, gerektiğinde sıkılaştırıcı yönde kullanımının dengelenme için gerekli olduğunu unutmamamız gerekli. Uzun vadede tüm ekonomik paydaşlara fayda sağlayacak bir ortamı yakalamak için, kullanılan para politikası bileşenleri ne kadar sade ve anlaşılır olursa istenilen noktaya ulaşmak o denli kolay olacaktır. Unutmayalım ki, fiyat istikrarı olmadan ekonomi doğru şekilde işlemez ve bu durum, daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir paydaşa fayda sağlamaz. Enflasyonla doğru mücadelenin, sağlıklı büyüme için önkoşul olduğunu tekrar hatırlatmak isterim" diye konuştu.

'REFAH KAYBIMIZ YÜKSEK'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin 2013’ten bu yana global ekonomiden aldığı payın hızla düştüğüne de değinerek, "Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay yüzde 1.2’lerdeyken bugün bu pay yüzde 0.8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda, hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek. Krediye erişim her geçen gün zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

Sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaçtan da bahseden Orhan Turan, "Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var. Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız" görüşlerini paylaştı.

'GİRİŞİMCİLERE ÖZEL DESTEK MEKANİZMALARI GELİŞTİRİLMELİ'

Son yıllarda girişimciliğin kayıtsız kalınamayacak bir stratejik öneme sahip olduğunu da bildiren Turan, geçtiğimiz üç yılda, girişimcilik ekosisteminin 2 tanesi decacorn olmak üzere toplamda 6 unicorn çıkarmayı başardığını hatırlattı.

Turan, "Türkiye'de 2021'de yapılan rekor seviyedeki yatırım miktarına 2022’nin daha ilk yarısı itibariyle ulaştık. Ekosistemimizin yakaladığı bu güzel ivmeyi sürdürmesi için tüm paydaşların iş birliği içerisinde çalışmaya devam etmesi oldukça kritik. Dünyaya çözüm üreten Türk girişimlerinin önünün açılması büyüme potansiyeli yüksek girişimlere özel destek mekanizmaları geliştirerek mümkün. Bunun için finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarla etkileşimin artırılması elzem ama tek başına yeterli değil. Yetkin insan kaynağı yetiştirmek, gençlerimize yatırım yapmak bir numaralı önceliğimiz olmalı" dedi.