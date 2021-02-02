Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Türkiye İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) “Gençler zekaları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle dendi:

"ÇÖZÜMLERİN ÖNE ÇIKARILMASI İÇİN BİR FIRSAT"



Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

"FİKİR ZENGİNLİĞİ İKLİMİNİ SAĞLAYABİLMELİYİZ"



Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer yaratabileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz.”