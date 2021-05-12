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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) "Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın 19 Nisan-11 Mayıs'ta gerçekleştirilen dijital girişimcilik kampı sonunda TÜSİAD üyeleriyle eşleşerek yarı finale kalmaya hak kazanan 12 girişim belli oldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2011'de TÜSİAD'ın 40. yıl faaliyetleri kapsamında Ankara'da iki üniversitede temelleri atılan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", bugüne kadar tüm Türkiye'den başvuru alarak Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı oldu. 10 yılda 20 binden fazla kişinin katıldığı program kapsamında 600'ü aşkın girişimci yetiştirildi.

Programın, 19 Nisan-11 Mayıs'ta gerçekleştirilen dijital girişimcilik kampı sonunda TÜSİAD üyeleriyle eşleşerek yarı finale kalmaya hak kazanan 12 girişim belli oldu.

Programın bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen Girişimcilik Kampı'na, 36'sı kadın, toplamda 74 girişimci 20 şehirden ve 35 farklı üniversiteden katıldı. Her dönem Girişimcilik Kampı'na en fazla öğrenci gönderen üniversitenin aldığı TÜSİAD girişimcilik bayrağını bu dönem, 10 yıl önce programın başlatıldığı iki üniversiteden biri olan ODTÜ kazandı.

İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen ve 80 konuşmacı ile 50'den fazla mentorun yer aldığı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampı"nda girişimci adayları, fikir ve ihtiyaç doğrulamadan tasarım odaklı düşünmeye, yalın girişim metodolojisinden iş modeli kanvasına, prototip oluşturmadan dijital pazarlamaya, fikri haklardan şirketleşmeye, fizibiliteden sunum tekniklerine, yurt içi ve yurt dışı girişim ekosistemlerinden yatırımcı beklentilerine kadar girişimcilerin ihtiyacı olan kapsamlı bilgileri içeren 3 haftalık yoğun eğitim programına katıldı.

21. yüzyıl yetkinliklerinden iklim değişikliğine, sosyal girişimcilikten sürdürülebilirliğe, ezber bozan startup deneyimlerinden geleceğin liderliğine uzanan ilham verici oturumlarla kendilerini besleme ve fikirlerini geliştirme şansı yakalayan girişimci adayları, aldıkları eğitimleri TÜSİAD üyeleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen 7 atölye ve 18 etkileşim toplantısı ile pekiştirme şansı buldu.

TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden mentorlarla toplamda 250'den fazla görüşme gerçekleştirerek alanında uzman mentorların geri bildirimlerini aldı ve yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürdü.

Girişimcilik Kampı'na katılanlar, TÜSİAD Girişimci Kulübü 2021 mezunu olarak TÜSİAD ile iletişimde olmaya ve desteklenmeye devam edecek.

Program, TÜSİAD üyelerinin girişim fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlamaya yönelik girişimcilere rehberlik etme süreci ile devam edecek. Rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve 2 ay boyunca beraber çalışacakları ekipler şunlar:

"Rehber: Ayşecan Özyeğin, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Girişim 'Traineepath': Gücünü oyunlaştırma ve yapay zekadan alan TraineePath, her bölüm için hazırlanan eşsiz içerikleri ile öğrencilerin kısa sürede akademik ve sektörel ilgisini görmesini sağlarken, kişiselleştirilmiş raporlarla öğrencinin kariyer yoluna dair tavsiyelerde bulunan bir mobil uygulamadır.

Rehber: Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Pınar Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü

Girişim 'Virtual Try': Giyim sektöründe perakende ve online mağazacılıkta müşterilerin kıyafetleri üzerlerinde gerçekçi bir şekilde görmelerini sağlayacak bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.

Rehber: Emre Erciyas, Erciyas Holding CEO'su

Girişim 'Medthermo': İnsülin iğneleri için sıcaklığın kontrollü şekilde tutulabildiği akıllı bir sistem tasarlar.

Rehber: Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Girişim 'BlueIT': Kullanıcıların su tüketimlerini takip edip donanım sayesinde tasarruf sağlayabilecekleri bir su izleme sistemidir.

Rehber: İrem Atay, Green Chemicals Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Girişim 'Epoka': Derin öğrenme ile mobilyaların oda fotoğraflarına sanal olarak eklenmesini mümkün kılacak olan bir mobil pazar yeri uygulamasıdır.

Rehber: İzzet Özilhan, AG Holding üst düzey yönetici

Girişim 'Plantric': Geliştirdiği kompostlama yöntemi ile gıda atıklarına sahip kurum ve kuruluşlardan toplanan atıklarda kısa sürede verimli gübreler elde eder.

Rehber: Levent Akgerman, AKG Grubu Başkan Vekili

Girişim 'ConFarm': Özel tasarlanmış transparan konteynerleri içerisinde hidroponik tarım kullanarak gelişmiş şehirlerden Afrika'nın uzak köylerine kadar her yerde taze ve sağlıklı tarım ürünleri tüketmek isteyenler için geleceğin tarımını yapar.

Rehber: Neyran Bahadırlı, Uber Türkiye Genel Müdürü

Girişim 'Refurniture': e-atık tesislerinden ayrılan atıklarla uzun ömürlü, fonksiyonel ve estetik ev içi aydınlatma ve dekorasyon ürünleri tasarlar, atık tesisleri ile tüketici arasında oluşturduğu köprüyü yarattığı sosyal platform, atölye ve deneyim sahalarıyla güçlendirir.

Rehber: Selin Açık, Ege Palas İcra Kurulu Başkanı

Girişim 'Quakecom': Deprem anında saha çalışmasına gerek kalmadan enkazdaki kişileri belirler ve afet koordinasyon merkezine anlık olarak ileterek arama kurtarma ekiplerinin ilk 72 saatte etkili çalışmasını sağlar.

Rehber: Tamer Saka, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı

Girişim 'Marna': Denizlerdeki plastik kirliliğinin azaltılması için biyo-bozunur yerli doğal ham maddeler kullanarak balıkçılık ve su ürünleri üretiminde kullanılan ağ ve halatları üretir.

Rehber: Volkan Sözmen, IBM Türk Genel Müdürü

Girişim 'Construction Panda': İdeal yaşam alanlarını inşa etmeyi, sade, şeffaf ve planlanabilir hale getiren online bir pazar yeridir.

Rehber: Yeşim Sümerkan Toraman, UBS AG Türkiye Temsilcisi

Girişim 'Biotico': Yüksek potansiyele sahip organik atıkların ham madde olarak kullanılmasıyla ithal edilen yüksek maliyetli enzimleri ve yağ asidi şeker esterleri gibi aktif maddeleri temiz teknolojiler sayesinde endüstriyel ölçekli olarak yerli ve ucuz şekilde üretir."

- Yarı final 9 Temmuz'da

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nda yarı final, 9 Temmuz 2021'de yapılacak. Yarı finalde seçilen 5 ekibe 20'şer bin Türk lirasının yanı sıra teknoloji desteği verilerek finale uzanan süreçte girişimlerini geliştirmeleri sağlanacak.

7 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek final töreninde ise final jürisinin belirleyeceği ekip/ekiplere toplam 100 bin TL destek verilecek.