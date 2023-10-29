TÜSİAD'dan 100. yıl mesajı TÜSİAD'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin yapılan açıklamada "Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve 100 yıllık kazanımları, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır" denildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin açıklama yayınladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve 100 yıllık kazanımları, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yaşının heyecanla, coşkuyla ve gururla kutlandığı belirtilen TÜSİAD açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ortaya koyduğu vizyon kısa sürede laiklik, kadın hakları, bütün yurttaşların toplumsal, siyasal ve hukuksal eşitliği gibi devasa adımlara dönüşmüştür. Hukuk, eğitim, kamu sağlığı, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat alanlarında yeniden doğuş ölçeğinde yaşanan canlanma dünya ölçeğinde hayranlık uyandırmıştır.

Atatürk'ün ortaya koyduğu devrimci vizyona ve ruha sahip çıkmak, yurttaşlar olarak toplumsal sorumluluğumuz ve Cumhuriyet'in fedakar kurucularına manevi borcumuzdur.

Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmak ikinci yüzyılda başarmak durumunda olduğumuz hedeflerdir. Cumhuriyet'imiz, bize kazandırdığı değerleri ile ikinci yüzyılımızda da ışığımız ve pusulamız olacaktır. Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz."