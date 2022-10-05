TÜSİAD'dan enflasyonla mücadele vurgusu

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından düzenlenen “FED Politikaları Gelişmekte Olan Ekonomileri ve Türkiye'yi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı seminerde konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Orhan Turan, son üç yılda global ekonominin önemli arz şoklarına maruz kaldığına değindi.

Turan, "Önce Covid pandemisinin, ardından Rusya-Ukrayna savaşının arz zinciri üzerinde yarattığı tahribatlara şahit oluyoruz. 2023 yılına yaklaştığımız bugünlerde, global ekonomiler bir taraftan oldukça yüksek enflasyonla mücadele ederken, bir taraftan da durgunluğa doğru ilerlemekteler" dedi.

'FİYAT İSTİKRARI OLMADAN EKONOMİ İŞLEMEZ'

Son dönemde enflasyonun beklenenden çok daha uzun bir süre yüksek seyretmesinin, dünyada para politikalarını sıkılaştırdığını kaydeden Turan, "ABD merkez bankası başta olmak üzere, tüm majör merkez bankalarının para politikasında uzun soluklu olacağını tahmin ettiğimiz bir sıkılaştırmaya gitmesi ile sonuçlanıyor. Özellikle FED’in resesyon olasılığına rağmen fiyat istikrarını önceleyen şahin duruşunu izliyoruz. Unutmayalım ki fiyat istikrarı olmadan ekonomi işlemez, hiçbir paydaşa da fayda sağlamaz. Dolayısıyla sağlıklı işleyen, tüm kesimlerin fayda sağladığı bir ekonomi hedefliyorsak, birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olmalı" dedi.

Turan, "Bugün G20 ülkelerinin tamamında enflasyonla savaşın öne çıktığı faiz artırımlarına şahit oluyoruz. Enflasyon ile mücadelenin kısa vadede zorlu olacağını, fakat uzun vadeli sağlıklı büyümeye giden tek yol olduğunu kendimize tekrar hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

'GLOBAL FİNANSAL KOŞULLAR LEHİMİZE DEĞİL'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, enflasyonist baskıların hemen hemen tüm dünyada, gıda ve enerjinin de ötesine yayıldığına kaydederek, "Hizmet sektörüne de yansıyor. İşletmeler daha yüksek enerji, lojistik ve işgücü maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. 2022'nin başlarında ABD’de belirginleşmeye başlayan enflasyonist baskılar, şimdi Euro bölgesi ve Birleşik Krallık’ta da görülüyor, tüm dünyaya yayılıyor" diye konuştu.

Global ekonomide finansal koşulların hızlı sıkılaşması ve doların değer kazanmasının pek çok ekonomi üzerinde kalıcı etkileri olacağından da bahseden Turan, "Yine de, iktisadi temelleri güçlü, risk primi düşük, bilançoları sağlam olan ekonomiler bu süreçten çok daha rahat çıkacaklardır. Öte yandan bu sürece halihazırda risk primi yüksek giren ekonomiler, dış borçlanma maliyetleri ve kredi kanalı vasıtasıyla daha çok baskı altında kalma riski taşımaktalar" dedi.

Küresel ekonomide bol para döneminin azaldığı ve finansman koşullarının geçmişe kıyasla daha zor olacağı bir döneme çoktan girildiğine de işaret eden Turan, "Bu süreç en başta hesaplanandan daha uzun soluklu olabilir. Türkiye bu dönemde, akranlarının aksine, farklı bir politika tercihi ortaya koydu. Unutmayalım ki, yakın geçmişte yaşadığımız ekonomik zorluk dönemleri, global rüzgarların arkamızdan estiği dönemlerdi. Artık global görünüm de, global finansal koşullar da lehimize değil" tespitinde bulundu.