TÜSİAD'dan girişimcilere özel program!

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TÜSİAD, 'Dönüşümü Başlat' Platformu ile Türkiye genelinde girişimcilik eğitimine erişimin önündeki zaman ve mekan engellerini kaldırarak, girişimcilik dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, platform bünyesinde başta üniversite öğrencileri olmak üzere girişimcilikle ilgilenen tüm gençlere yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak üzere ücretsiz erken ve ileri aşama girişimcilik eğitimleri verilecek.

Girişimcilik ekosisteminin ve akademinin önemli isimlerinin katkıları ile hazırlanan müfredat çerçevesinde gençlere fikri haklardan fizibiliteye, pazara çıkış stratejilerinden sunum tekniklerine kadar geniş kapsamlı bir eğitim sunulacak.

TÜSİAD ağında yer alan iş insanları ve girişimcilerin katılımlarıyla birebir ve toplu mentorluk seansları düzenlenerek genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda ilham bulmaları ve desteklenmeleri sağlanacak. Ayrıca, platform ayrıca gençlere TÜSİAD’ın girişimcilik alanındaki çalışmalarını takip etme, benzer hedeflerle çalışan gençlerle tanışma, etkileşime geçme ve profesyonel ağlarını geliştirme konusunda bir etkileşim kanalı da sunacak.

Platformun tanıtım toplantısı açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Bizler TÜSİAD olarak yeni nesil yeteneklere sahip gençlerin sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için öneminin farkındayız. Ülkemizin genç nüfusunun potansiyeline ve kabiliyetine güveniyor, aydınlık geleceğimizi gençlerle inşa edebileceğimize inanıyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ruhu ile Türkiye’nin parlak geleceğini inşa edeceğine inancımız tam. Bu doğrultuda onları her daim desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.