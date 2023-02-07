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TÜSİAD Genel Kurulu'nda deprem mesajları

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Kahramanmaraş depremi nedeniyle, Genel Kurul toplantısını Dernekler Kanunu’nda belirlenmiş olan olağan gündem maddeleri çerçevesinde düzenledi. Böylece, daha önce Genel Kurul'da gerçekleşeceği duyurulan, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab'ın “Davos Zirvesi'nin Ardından” temalı konuşması ileri bir tarihe ertelendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, Genel Kurul'da, deprem nedeniyle daha önce hazırladığı konuşmayı yapmayarak, konuşmasında depreme ilişkin mesajlar verdi. Özilhan, "Bu acıyı bir daha yaşamamak için ne yapmamız, neleri değiştirmemiz gerektiğini, bilim insanlarının uyardıkları beklenen İstanbul depremi için ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu sonra konuşalım" dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, deprem bölgesine yardım için 'TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduklarını bildirdi

TÜSİAD Davos'u dinlemeyi erteledi
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısı, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve pek çok ilimizi etkileyen şiddetli deprem nedeniyle, sadece Dernekler Kanunu’nda belirlenmiş olan olağan gündem maddeleri çerçevesinde düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, gerçekleşen deprem nedeniyle daha önce hazırladığı konuşmayı yapmayarak, konuşmasında depreme ilişkin mesajlar verdi.

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan, "Acımız çok büyük. Cumhuriyet tarihimizin en korkunç depremlerinden birinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şimdi kurtarma çalışmalarına ve yaraları sarmaya odaklanalım. Deprem bir doğal afet. Ama sonuçlarına karşı önlem almak, sorumluluğumuz. Bu acıyı bir daha yaşamamak için ne yapmamız, neleri değiştirmemiz gerektiğini, bilim insanlarının uyardıkları beklenen İstanbul depremi için ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu sonra konuşalım" dedi.

Kurtarma çalışmaları için, yardım bekleyenler için seferber olmanın önemine işaret eden Özilhan, "Birlik beraberlik içinde her sorunumuzun üstesinden geliriz. Yaralarımızı sararız. Aklımız, fikrimiz deprem bölgesinde. Dualarımız hala enkaz altında onlar için. Bu koşullar altında daha önce ilan etmiş olduğumuz genel kurul gündemini iptal ettiğimizden ben de hazırlamış olduğum konuşmayı yapmayacağım. Daha sonra düzenleyeceğimiz Yüksek İstişare Konseyi toplantısında görüşmek temennisiyle saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'DEPREM DESTEK AĞI KURDUK'

Genel Kurul'da konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, "Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Ülkemizin karşılaştığı en büyük afetlerden biri olan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Afet nedeniyle birçok kurum, iş dünyası kuruluşları, meslek örgütleri, STK’lar, şirketler ve vatandaşların bölgeye yardıma koştuğunu belirten Turan, "Biz de bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için tüm üyelerimizle afetten zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Deprem bölgesine yardım için üyelerimize bir çağrı yaparak 'TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" bilgilerini paylaştı.

Bu kadar büyük bir felaketin, yol açtığı bireysel kayıplar ve travmaların yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunlara ve toplumsal travmalara da yol açtığını söyleyen TÜSİAD Başkanı Turan, "Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının en etkin biçimde ve süratle yapılabilmesi, yaraların sarılabilmesi ve ardından ekonomik sıkıntıların ve travmaların atlatılabilmesi, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu ile mümkündür. Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Biz de üyelerimizle birlikte üstümüze düşün tüm sorumlulukları bihakkın yerine getirmek için diğer kurumlarımızda ve vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

DAVOS'U İLERİ BİR TARİHTE DİNLEYECEKLER

TÜSİAD'ın daha önce Genel Kurul'da gerçekleşeceği duyurulan, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab'ın TÜSİAD üyelerine hitaben “Davos Zirvesi'nin Ardından” temalı konuşması ise ileri bir tarihe ertelendi.

Aynı şekilde, TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'ın, TÜSİAD'ın yıllık ekonomi raporunun sunumunu da ileri bir tarihte gerçekleştireceği belirtildi.

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