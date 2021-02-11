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"Tut Elimden Projesi"nin özel öğrencileri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde eğlendi

Sivas Valisi Salih Ayhan: "Projemizin temel mantığı ilçe ve köylerimizden belli bir özelliği ve yeteneği, kabiliyeti olan çocuklarımızın tespitini yaparak o çocuklarımızın eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek"

AA

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın himayelerinde, Sivas Hizmet Vakfınca yürütülen "Tut Elimden Projesi" kapsamında 33 özel çocuk, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, öncelikle kırsalda bulunan eğitim kurumlarında öğrenim gören, akademik, resim, müzik ve spor alanında yetenekli ve başarılı öğrencilerden, ailesinin maddi imkansızlıkları veya diğer nedenlerle eğitimlerine ara verenler için "Tut Elimden Projesi" hazırlandı.

Projeye dahil edilen çocuklar için Yıldız Kayak Merkezi'nde program düzenlendi.

Öğrencilerle Yıldız Dağı'nda vakit geçiren Vali Ayhan, özel öğrencilerin gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğunu belirtti.

- "33 çocuğumuzun velisi benim"

Öğrencilerin kayak yaptığını, kızağa bindiğini ve teleferikle zirveye çıktığını aktaran Ayhan, "Burada Sivas'ımızın dört bir tarafından, öğretmenleri aracılığıyla belirlediğimiz 33 özel çocuk var. İki yıl önce 'Tut Elimden' adlı bir proje başlattık. Projemizin temel mantığı ilçe ve köylerimizden belli bir özelliği ve yeteneği, kabiliyeti olan çocuklarımızın tespitini yaparak o çocuklarımızın eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek." ifadelerini kullandı.

Ayhan, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için projeyi başlattıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu 33 çocuğumuzun velisi bizzat benim, çocuklarımızın eğitim gelişimlerini sürekli izliyorum. İlçe kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz yakından takip ediyorlar. Geleceğin iyi ressamlarını, sanatkarlarını, sanatçılarını, akademik anlamda başarılı olacak ve ülkesi için güzel işler yapacağını inandığım çocukları görüyoruz burada.

İnşallah çocuklarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştireceğiz. Tüm eksikliklerini gidererek hayata hazırlayacağız. Çocuklarımız da kendilerine yapılan bu hizmeti unutmayarak hem iline hem de ülkesine faydalı hizmetler yapacaklar. Her birine hayatları boyunca başarılar diliyorum. Bu projede görev alan, emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Daha sonra Şehit Murat Ertekin Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Vali Ayhan, öğrencilere Demir Grup Sivasspor atkısı hediye etti.

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