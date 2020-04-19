Tut Elimi Derneğinin yardımları ramazanda da sürecek

AA

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği, ramazan ayında Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve kira yardımları yapacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 70 bin lira bağış yapan dernek, Türkiye’de 100 ailenin kira ödemesini gerçekleştirdi.

600 aileye gıda, 100 aileye hijyen kolisi dağıtımı yapan dernek, dört ayrı bakkaldan borç defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçları ödedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de gıda dağıtımı, kurban kesimleri ve yetimlere zekat dağıtımı yapan dernek, bu ramazanda da Türkiye’deki 100 aileye 4 aylık kira desteği verecek. Yaklaşık bin aileye 150 liralık market alışveriş kuponu dağıtılacak, bakkallardan borç defteri satın alımına ise devam edilecek.

Askıda ekmek projesi de uygulayacak dernek, Afrika, Asya ve Balkanlar’da ramazan ayı boyunca yaklaşık 38 bin kişiye iftarlık ve sıcak yemek dağıtımı yapacak. Dernek, ramazanda, Afrika'da yedi ayrı bölgede su kuyuları açmayı da hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Mehmet Sarıgöz, yaptıkları yardımlarla bu zor zamanda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Koronavirüs sürecinin daha kolay geçirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Sarıgöz, "Dünya genelindeki yaşanan bu zor dönemde, ülkemizin diğer ülke ve halklardan en önemli farkı, milli ve manevi değerlerimizin yüksek seviyede yaşanması. Bunun verdiği etki ile birlikteliğimizi koruyacağımıza inanıyorum. Bir olabilsek biz bize fazla bile geliriz." ifadelerini kullandı.