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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tutsak astronotlardan uzay yürüyüşü - Teknoloji Haberleri

        Tutsak astronotlardan uzay yürüyüşü

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzayda mahsur kalan iki astronotundan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 23:11
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        Tutsak astronotlardan uzay yürüyüşü
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        NASA TV'nin, ISS'den yayımladığı görüntülerde, Butch Wilmore ile 7 aydır istasyonda mahsur kalan Williams'ın, uzay yürüyüşü yaptığı anlar yer aldı.

        ISS, Türkmenistan'ın 260 mil (420 kilometre) üzerinde seyrederken gerçekleşen uzay yürüyüşünde, kadın astronot Williams'ın telsizden, "Dışarı çıkıyorum" diye seslendiği duyuldu.

        ABD uzay yürüyüşleri, bir astronotun kıyafeti için soğutma döngüsünden hava kilidine su sızması üzerine askıya alınmış, NASA, sorunun düzeltildiğini açıklamıştı.

        BİR HAFTA İÇİN GİTMİŞLERDİ

        Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

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        Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

        İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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