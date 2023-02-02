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Tutuklu avukattan "Hafızamı kaybettim" savunması

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukat Serdar Öktem'in, ifadesinde, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafıza kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi

Tutuklu avukattan
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DHA

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.

'HATIRLAMIYORUM'

Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem'in, ifadesinde, yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafıza kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin telefonuna yüz tanımlama da yapmadığı için tüm cihazlarda uygulanabilen veri çıkarma tekniği ve disk içindeki tüm dosyalarla kopyasını çıkarma işlemi olan 'imaj alma' uygulanamadı. İmaj alabilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YER TESPİTİ YAPILAMASIN, DİYE WI-FI CİHAZI KULLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve tetikçiyi olay yerinden motosikletle kaçırdığı iddia edilen Vedat Balkaya'nın üstünde ise Wi-Fi cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin, bulundukları yerin belirlenmemesi ve takibe takılmamak için hatsız telefonlarla Wi-Fi cihazına bağlanıp, iletişim kurdukları da tespit edildi.

Öte yandan cinayet öncesi Sinan Ateş'in ofisinin bulunduğu bölgede keşif yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüphelinin, olaydan önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı. Cezası 3 yılın altında olduğu için doğrudan açık cezaevine nakledilen şüphelinin, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında İstanbul'da 60'a yakın adrese baskın düzenlendiği ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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