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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tütün ürünleri vergisine enflasyon ayarı - İş-Yaşam Haberleri

        Tütün ürünleri vergisine enflasyon ayarı

        Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:35
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        Tütün ürünlerine enflasyon ayarı
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

        Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

        Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

        Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.

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