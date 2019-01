Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6. Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi için sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 18 bin 183 lira, diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 220 lira ödenecek.

Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli, sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 18 bin 183 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 220 lira ödeme yapılacak.

Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli 3,40 lira olarak belirlendi.

Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 105 bin 591 lira, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi'nin yıllık olarak süre uzatımı için 8 bin 864 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına ücret 18 bin 183 lira olacak.

Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 3 bin 405 lira, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi'nden 3 bin 417 lira, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 3 bin 417 lira, bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 17,07 lira verilecek.

Yaprak Sigara Kağıdı İthalatında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 9 bin 558 lira ödeme yapılacak.

Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 9 bin 558 lira ödenmesi gerekecek.

Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi'nden 3 bin 417 lira, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 3 bin 417 lira, her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,71 lira ücret uygulanacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ