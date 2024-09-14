Tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV yükseltildi

Cumhurbaşkanı kararıyla tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV ile maktu vergi tutarı yükseltildi.

Tütün ve tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5’e yükseltildi.

Maktu vergi tutarı da 7,800 TL’ye çıkartıldı. Karar yürürlüğe girdi.