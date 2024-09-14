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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV yükseltildi - İş-Yaşam Haberleri

        Tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV yükseltildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara ve purolarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 45'ten yüzde 53'e yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:30
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        Tütün ürünlerinde ÖTV yükseltildi
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        Cumhurbaşkanı kararıyla tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV ile maktu vergi tutarı yükseltildi.

        Tütün ve tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve esansları, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5’e yükseltildi.

        Maktu vergi tutarı da 7,800 TL’ye çıkartıldı. Karar yürürlüğe girdi.

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