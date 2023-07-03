"Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" şaka değil, gerçek! Nasıl astığınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor?

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlişki Doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu. Tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimi ve kişiliğimize dair bir bağlantı olduğu hipotezini savunuyor. Carle bu hipotez için 18-75 yaş arasında 2000 kişilik kadın ve erkekden oluşan gruba anket uyguladı.