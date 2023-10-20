Tuvalet klozetinden 10 kat daha kirli! Tam bir bakteri yuvasına çeviriyor!
Tuvalet klozetlerinin yüzeyleri tehlikeli mikroplarla doludur, bu nedenle el hijyeni oldukça önemlidir. Ancak birçok insan klozetten 10 kat daha kirli olan bu riski göz ardı edebiliyor. Uzmanlar birçok enfeksiyonun göz ardı edilen bakterilerden dolayı bulaştığını söylüyor
KLOZETTEN 10 KAT DAHA KİRLİ
Tuvaletler bakteri ve virüslerin en rahat şekilde yayılabileceği yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüde 90'ından fazla bir bölümü de akıllı telefon kullanıyor. Birçok insan telefonunun mikropla kaplı olduğu gerçeğini göz ardı ediyor. Özellikle tuvalette telefon kullanmak bakteri ve virüslerin kolayca yayılmasına olanak sağlıyor.
6 KİŞİDEN 4'Ü TUVALETE TELEFONLA GİDİYOR
Bu mikroplar ayrıca tuvalet kağıdı, kapı kolu, musluk ve sifon gibi yüzeylerden de bulaşabiliyor. Yapılan bir çalışmaya göre 6 kişiden 4'ü tuvalete telefonla gidiyor. Çalışmaya katılanların çoğu tuvalette sosyal medya platformlarını kullanmak ve güncel olayları takip etmek için vakit geçiriyor.
MİKROPLAR 28 GÜN TELEFON EKRANINDA YAŞAYABİLİYOR
Fakat tuvalet yüzeylerinde bulunan çeşitli mikroplar telefona bulaşarak, klozetten 10 kat daha kirli hale geliyor ve mikrop taşıyabiliyor. Akıllı ekranların dokunmatik ekranları da mikropların yayılmasını kolaylaştırıyor. Hatta yapılan araştırmalara göre mikroplar telefon ekranında 28 güne kadar hayatta kalabiliyor.
GÜNÜMÜZÜN SİVRİSİNEKLERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Dokunmatik ekranlar günümüzde bulaşıcı hastalıkları taşıyan dijital çağın sivrisinekleri olarak görülüyor. Enfeksiyon riskini iki katına çıkaran telefonlar uzmanlara göre kesinlikle tuvalette kullanılmamalı.
EN TEHLİKELİ BAKTERİLERDEN BİRİSİ TUVALETTE GÖRÜLÜYOR
Tuvalette saptanan en sık mikroplardan birisi ise staphylococcus aureus mikrobudur. Bunun yanı sıra sıklıkla e.coli, salmonella, shigella ve campylobacter gibi bakterilere de rastlamak mümkün. Bu enfeksiyonlar şiddetli besin zehirlenmesi, soğuk algınlığı, grip, ishal, idrar yolu enfeksiyonu ve cilt hastalıklarına yol açabiliyor.