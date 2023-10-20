Haberler Sağlık Tuvalet klozetlerinden 10 kat daha kirli! Tam bir bakteri yuvasına çeviriyor!

Tuvalet klozetinden 10 kat daha kirli! Tam bir bakteri yuvasına çeviriyor! Tuvalet klozetlerinin yüzeyleri tehlikeli mikroplarla doludur, bu nedenle el hijyeni oldukça önemlidir. Ancak birçok insan klozetten 10 kat daha kirli olan bu riski göz ardı edebiliyor. Uzmanlar birçok enfeksiyonun göz ardı edilen bakterilerden dolayı bulaştığını söylüyor Habertürk Giriş: 20.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:48 facebook

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KLOZETTEN 10 KAT DAHA KİRLİ Tuvaletler bakteri ve virüslerin en rahat şekilde yayılabileceği yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüde 90'ından fazla bir bölümü de akıllı telefon kullanıyor. Birçok insan telefonunun mikropla kaplı olduğu gerçeğini göz ardı ediyor. Özellikle tuvalette telefon kullanmak bakteri ve virüslerin kolayca yayılmasına olanak sağlıyor.

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6 KİŞİDEN 4'Ü TUVALETE TELEFONLA GİDİYOR Bu mikroplar ayrıca tuvalet kağıdı, kapı kolu, musluk ve sifon gibi yüzeylerden de bulaşabiliyor. Yapılan bir çalışmaya göre 6 kişiden 4'ü tuvalete telefonla gidiyor. Çalışmaya katılanların çoğu tuvalette sosyal medya platformlarını kullanmak ve güncel olayları takip etmek için vakit geçiriyor.