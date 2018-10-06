Bursa-Keles karayolundaki Doğancı Barajı'nda dün akşam iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almak için bir araya gelen Vedat S., tuvaletini yapmak için baraj gölü kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Vedat S., uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yuvarlanıp, ağaçlara çarparak göle düşmekten kurtulan Vedat S.'nin düştüğünü fark eden arkadaşları, yardıma koştu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ!

DHA'nın haberine göre Vedat S.'yi kendi çabalarıyla çıkaramayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sedye ve halat yardımıyla Vedat S. kurtarıldı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat S.'nin, vücudunda kırıkların olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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