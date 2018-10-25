Oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelen oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Türkay, Instagram hikayesinde paylaştığı bir videoda, annesiyle dudak dudağa öpüştü.

'İLK KEZ DEĞİL'

28 yaşındaki oyuncu "Yeni eve öpücük hediyesi" notuyla paylaştığı videoda, İngilizce 'Bu ilk kez değil' etiketini kullandı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Tuvana Türkay'ın bir takipçisi paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Arkadaşlar gençlere böyle örnek olmayın." yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar yazıklar olsun." yorumunu yaptı.

'ANNEMİN DUDAĞINI DA ÖPERİM AYAKLARINI DA'

Bu yorumların ardından, Tuvana Türkay Instagram hesabından şöyle bir açıklamada bulundu:

"Annemin dudağını da öperim ayaklarını da . Kimseye soracak değilim. Bütün annelerin ellerinden ve gözlerinden öperim. Allah , annesi olmayan herkese güç ve sabır versin."

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