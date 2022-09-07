Tüyler ürperten şüphe! İstanbul'da bir kadın uçurumdan düştü

İstanbul Silivri'de Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgedeki uçurumdan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Aşıklar Tepesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçurumdan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Uçurumdan düşen kişi, nokta tespit edilip, bulunduğu yerden çıkarıldı. Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın F.A. (46) olduğu tespit edildi.
Sedye ile bulunduğu yerden indirilen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak incelemeyle tespit edilecek.
Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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