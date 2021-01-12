Tüyo peşinde koşup başaran var mı?

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Bütün yatırımcılar borsada yüksek kazanç istiyor. Bunun için çoğu yatırımcı 'tüyo' peşinde. Peki doğru mu yapıyorlar? Borsa rekorlar kırmaya, yatırımcı sayısı yükselmeye devam ederken Yatırımcı Rehberi'nde bugün genellikle ekranlarda değil ama kulislerde konuşulan 'tüyo' ele alınıyor. TEB Yatırım Menkul Değerler Araştırmadan Sorumlu GMY Pınar Uğuroğlu Delice "Tüyo peşinde koşup başarılı olan var mı?" sorusuna cevap veriyor. Tüyo olmadan hangi hissenin yükselip hangi hissenin düşeceğini bilmenin başka yolunun olup olmadığı sorusu karşılık buluyor.

ARAŞTIRMA RAPORLARI ÇARE OLUYOR MU?

Programda, tüyo nedir İnsanlar neden tüyo peşinde koşuyor sorularının yanı sıra yatırım yaparken tüyo peşinde koşmanın karşıtı olan araştırma bölümlerinin hazırladığı araştırma raporları, raporların içeriği, raporların kimler tarafından ve nasıl hazırlandığı, şimdiye kadar araştırma raporlarının yatırımcıya yardımcı olabilecek şekilde tatmin edici sonuçlar elde edip etmediği masaya yatırılıyor. Neden bir çok borsa yatırımcısının yatırım yaparken araştırma raporları yerine neden birilerinin söylediklerine inandıkları da cevap arayan sorular arasında.