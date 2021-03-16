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Tuz Gölü havzasında yetiştirilen "kabak çekirdeği" tescillendi

Tuz Gölü havzasında yetiştirilen "Aksaray kabak çekirdeği"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Tuz Gölü havzasında yetiştirilen
AA

Tuz Gölü havzasındaki 50 bin dekarda yılda yaklaşık 5 bin ton kabak çekirdeği üretiliyor. Türkiye kabak çekirdeği üretiminde dördüncü sırada yer alan Aksaray'da 2019'da başlatılan tescil çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonunda, yörenin kabak çekirdeğine bu sene coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent halkının yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Aksaray Ticaret Borsası ile coğrafi işaret tescil belgesi almak için birçok proje yürüttüklerini belirten Saklav, "2019 yılında Aksaray yoncası, Eşmekaya yoğurdu, Aksaray patatesi ve kabak çekirdeği için tescil sürecini başlatmıştık. Kabak çekirdeği tescil süreci sonuçlandı, tescil belgemizi aldık." diye konuştu.

Kentin bitkisel ürünler yetiştirme alanında Türkiye'de ilk 5 arasında yer aldığını ifade eden Saklav, şunları kaydetti:

"Kabak çekirdeğimizi diğerlerinden ayırt eden en önemli özellik aromasının, kalsiyum, mineral ve protein miktarının fazla olması. Aynı zamanda Tuz Gölü havzasındaki verimli arazide yetişmesinden dolayı vitamin ve mineral miktarı açısından tescillenmeye hak kazandı. Bu durum bizleri çok memnun etti. Amacımız coğrafi işaretli ürünlerimizi artırarak Aksaray'ı Türkiye ve dünyada tanınır bir tarım ve hayvancılık şehri yapmak."

Saklav, "Kabak çekirdeğimizin tescil sürecinde yapılan araştırmalarda antioksidan etkisi çok yüksek çıktı. Karaciğere iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bunlar yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı. Bu tescil belgesiyle kabak çekirdeğimiz görünürlük kazandı." ifadelerini kullandı.

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