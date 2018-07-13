Tuz Gölü'nde flamingo şöleni

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Flamingoların kuluçka noktası ararken çok seçici olduklarını belirten Alçay, "Flamingolar, tuzlu sulak alanlarda çamurdan yaptıkları yuvalarında, yumurtaları üzerine kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartıyorlar. Göl içinde de yavrularını büyütüyorlar. Flamingoların insanlardan uzak böyle bir alanı da yeryüzünde bulabilecekleri çok nadir alanlar var. Bu nadir alanlardan birisi de Tuz Gölü’dür." diye konuştu.