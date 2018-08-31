7 | 23

"Acil olarak yapılması gereken her neyse hep birlikte bu konuya çözüm bulmak zorundayız. Yoksa burası ileride 'Tuz Gölü'nde flamingolar bulunur.' değil, 'Flamingoların ölüsüyle karşılaşılır.' diyeceğimiz bir alan haline dönüşecek" diye konuştu.