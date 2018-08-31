Dünyadaki en önemli kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde besin bulmakta zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor
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Dünyada türleri için en önemli kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde, suyun çekilmesi nedeniyle besin ve su bulmada zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor.
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AA'nın haberine göre Anadolu’da "allı turna" adıyla bilinen flamingolar için en önemli yaşam alanı olan tuzlu sulak alanlar, bu kuşlar için aynı zamanda önemli bir kuluçka alanı özelliği taşıyor.
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Akdeniz Havzası içindeki en büyük kuluçka kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü’ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, kuluçkadan çıkan yavru sayısı ise göldeki su durumuna göre 20 bine kadar ulaşıyor.
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Tuz Gölü'nde beslenerek büyüyen ve Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelere göç eden yavru flamingolar, gölde su çekilmesinin erken başladığı yıllarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Tuz Gölü'nde 2007, 2010 ve 2014 yıllarında görülen flamingo ölümlerinin ardından bu yıl da flamingo ölümleri yaşanıyor.
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Tamamına yakınında suların çekildiği gölde, uzak mesafeye uçamayacak seviyede olan, su ve besin bulmada zorlanan onlarca flamingonun tuz üzerinde ölüsü bulunuyor. Gölde daha önce yapılan araştırmalarda flamingoların susuzluk, açlık ya da hastalıktan kaynaklı öldüğü tespit edilmişti.
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"TABLO İNANILMAZ ÜRKÜTÜCÜ"
Göle flamingo fotoğrafı çekmek için gelen fotoğraf sanatçısı Emel Gülseren Sarıgül, yaptığı açıklamada, “Tuz Gölü’ne flamingoları fotoğraflamak için geldim ama karşılaştığım tablo inanılmaz ürkütücü. Maalesef göl kurumuş durumda ve yavru flamingolar besin bulamadıkları için flamingo cenneti olan Tuz Gölü, bir flamingo mezarlığına dönüşmüş durumda."
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"Acil olarak yapılması gereken her neyse hep birlikte bu konuya çözüm bulmak zorundayız. Yoksa burası ileride 'Tuz Gölü'nde flamingolar bulunur.' değil, 'Flamingoların ölüsüyle karşılaşılır.' diyeceğimiz bir alan haline dönüşecek" diye konuştu.
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Sarıgül, gölde uzak mesafelere uçamayacak yüzlerce yavru flamingo olduğunu ve bu kuşların bulunduğu bölgede çok az su kaldığını belirtti.
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